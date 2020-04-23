В Саратове мужчина украл из коммуналки технику
Полиция Заводского района раскрыла кражу у 56-летней жительницы Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 23:00 по 23:30 12 апреля неизвестный унес из ее коммунальной квартиры мультиварку Scarlett, пылесос Sony и мясорубку Tefal.
Сумма ущерба составила 4,3 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался безработный 53-летний мужчина, который во всем признался.
Во время обыска украденное у него нашли и изъяли.
На злоумышленника завели уголовное дело.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU