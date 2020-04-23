2020-04-23T08:58:30+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина украл из коммуналки технику

Злоумышленника задержали
Дарья Вострикова
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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 56-летней жительницы Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 23:00 по 23:30 12 апреля неизвестный унес из ее коммунальной квартиры мультиварку Scarlett, пылесос Sony и мясорубку Tefal.

Сумма ущерба составила 4,3 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался безработный 53-летний мужчина, который во всем признался.

Во время обыска украденное у него нашли и изъяли.

На злоумышленника завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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