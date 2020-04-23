Дело об убийстве в сарае на 1-м Прессовом проезде передано прокурору

23 Апр 2020 2020-04-23T08:57:34+03:00

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В Заводском районе Саратова завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины в заброшенном сарае.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 31-летней жертвы обнаружили 16 февраля на 1-м Прессовом проезде.

Было возбуждено уголовное дело и проведено расследование. Женщина проживала с 28-летним сожителем и его родителями на съемной квартире. В сентябре они переехали в Саратов из Оренбургской области.

По версии следствия, 8 февраля мужчина пришел домой и застал там незнакомого парня. Сожитель вывел свою даму на улицу и зарезал ее прихваченным из квартиры ножом. Тело он затащил в сарай и оставил, а сам спешно вернулся в Оренбургскую область.

Впоследствии злоумышленник был задержан, он полностью признал вину и раскаялся.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU