В парках и скверах Саратова разложили отраву для грызунов
В Саратове прошла обработка территорий от грызунов в рамках профилактики ГЛПС.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на Кумысной поляне разложили приманки, в состав которых входит: зерно, ратокс, бромоцид-флюид. Обработка проводилась в 200-метровой зоне, прилегающей к жилому массиву, а также непосредственно на территории природного парка «Кумысная поляна».
В парках и скверах разложили отраву почти с тем же составом, только без ратокса.
Обработки проходили и на территории лагерей — с 16 по 31 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU