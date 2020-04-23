2020-04-23T08:53:34+03:00
Общество

В парках и скверах Саратова разложили отраву для грызунов

Также обработана Кумысная поляна
Дарья Вострикова
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В Саратове прошла обработка территорий от грызунов в рамках профилактики ГЛПС.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на Кумысной поляне разложили приманки, в состав которых входит: зерно, ратокс, бромоцид-флюид. Обработка проводилась в 200-метровой зоне, прилегающей к жилому массиву, а также непосредственно на территории природного парка «Кумысная поляна».

В парках и скверах разложили отраву почти с тем же составом, только без ратокса.

Обработки проходили и на территории лагерей — с 16 по 31 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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