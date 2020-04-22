2020-04-22T21:09:20+03:00
Экономика

Поддержка рубля обошлась ЦБ в пять млрд долларов за полтора месяца

Это менее 1% международных резервов России
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Центробанк продал на открытом рынке более 220 млн долларов (17 млрд рублей) за вторник, 21 апреля. За полтора месяца было потрачено на эти цели около 5 млрд долларов. Это меньше 1% международных резервов России.

Как сообщает «Комсомольская правда» с отсылкой к отчету финансового регулятора, это рекорд с 10 марта, когда цена на нефть начала стремительно снижаться.

Сейчас действует так называемое «бюджетное правило», которое позволяет казне не зависеть от стоимости нефти. Когда она дорогая, то излишки уходят в Фонд национального благосостояния, что позволяло накапливать резервы и в то же время не допускало излишнего укрепления рубля.

При дешевой нефти накопленные резервы продаются на открытом рынке, что позволяет сдерживать ослабление рубля.

Таким образом «бюджетное правило», введенное несколько лет назад, служит сдерживающим механизмом.

Кроме того, существует и еще один важный фактор, снижающий спрос на иностранную валюту. Так как отдых за границей в этом году маловероятен, то население на так сильно стремится приобретать доллары и евро. Финансовые спекулянты даже нацелены на рублевые гособлигации, доход которых составляет 6% годовых.

Так что к концу торгового дня 22 апреля иностранные валюты показывают снижение, а нефть — подорожание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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