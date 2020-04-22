2020-04-22T20:32:00+03:00
Политика

Мэр Москвы предложил распространить цифровую пропускную систему на всю Россию

По его словам, это позволит контролировать перемещение людей между регионами
Ольга Симонова
Поделиться:
Проверка цифрового пропускаПроверка цифрового пропускаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить цифровые пропуска на всю Россию.

Как сообщает «Комсомольская правда», Собянин считает, что это позволит контролировать перемещение людей между регионами, не ограничивая его.

- Я считаю, что ее можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и т. д., — сказал мэр Москвы.

Напомним, столица России перешла на цифровые пропуска, чтобы предотвратить развитие пандемии коронавируса и ограничить передвижение граждан по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Москвы предложил распространить цифровую пропускную систему на всю Россию
Режим самоизоляции в Саратове: в думе заявили, что половине предприятий региона грозит банкротство
Александр Стрелюхин о продлении режима самоизоляции в Саратове: Могу предположить, он будет продлен на май
Верховный суд разъяснил, что грозит нарушителям самоизоляции
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
Александр Стрелюхин о ситуации в экономике: ожидается пик безработицы и инфляция
В Саратовской облдуме лишили голоса самого громкого депутата Николая Бондаренко
День открытых дверей, соблюдая дистанцию
Александр Рогов дал модные советы зрительницам из Саратова
В Саратове из-за залома пантографа встали трамваи №9
В Саратовской облдуме отказались выплачивать по 10 тыс. рублей населению в условиях самоизоляции
Находящейся на самоизоляции многодетной семье привезли продукты, детские вещи и игрушки
Председатель комитета Госдумы: Голосование по поправкам в Конституцию необходимо проводить в стабильной ситуации после окончания пандемии
Саратовец пожаловался на червя в батоне
Порнография на уроке: СКР возбудил уголовное дело о ЧП в школе №95
Депутаты Саратовской облдумы поддержали грузоперевозчиков в вопросе конфликтов со штрафстоянками
В Саратове мужчина захватил участок земли под автостоянку
ФосАгро действует на опережение
Начата реконструкция сквера Марины Расковой в Саратове
В Саратове сегодня будет принято решение о переводе больницы №9 под прием больных с коронавирусом
Самоизоляция в Саратове: где родители могут высказать мнение о продлении учебного года
Полицейский и дружинник — разные вещи: жизнь дружинника в правительстве Саратовской области оценили в 300 тыс. рублей
Индекс самоизоляции в Саратове на 22 апреля: 2,6 балла
Министр Юлия Швакова о сроке снятия ограничений для бизнеса: Они не могут продлиться до конца года