Мэр Москвы предложил распространить цифровую пропускную систему на всю Россию
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить цифровые пропуска на всю Россию.
Как сообщает «Комсомольская правда», Собянин считает, что это позволит контролировать перемещение людей между регионами, не ограничивая его.
- Я считаю, что ее можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и т. д., — сказал мэр Москвы.
Напомним, столица России перешла на цифровые пропуска, чтобы предотвратить развитие пандемии коронавируса и ограничить передвижение граждан по городу.
ИСТОЧНИК KP.RU