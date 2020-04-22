Мэр Москвы предложил распространить цифровую пропускную систему на всю Россию

22 Апр 2020 2020-04-22T20:32:00+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить цифровые пропуска на всю Россию.

Как сообщает «Комсомольская правда», Собянин считает, что это позволит контролировать перемещение людей между регионами, не ограничивая его.

- Я считаю, что ее можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и т. д., — сказал мэр Москвы.

Напомним, столица России перешла на цифровые пропуска, чтобы предотвратить развитие пандемии коронавируса и ограничить передвижение граждан по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU