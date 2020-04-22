Режим самоизоляции в Саратове: в думе заявили, что половине предприятий региона грозит банкротство

22 Апр 2020 2020-04-22T20:36:54+03:00

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На заседании Саратовской областной думы председатель регионального правительства Александр Стрелюхин заявил, что прогнозируется сокращение доходов бюджета на 3,5–4 млрд рублей только в апреле. За год сумма недополученных доходов по всем источникам может составить 12 млрд рублей.

В то же время правительство идет на меры поддержки малого и среднего бизнеса и покрытие расходов на бюджетников. Сейчас трудности испытывает около 60% реального сектора экономики, который обеспечивал основное поступление в бюджет. Прогнозируется, что до 50% предпринимателей могут попасть под банкротство.

- Поэтому и федеральные меры, и региональные направлены на поддержку таких предприятий, — отметил Александр Стрелюхин.

Он подчеркнул, что были сокращены все расходы бюджета по максимуму.

- Этот вопрос на жесточайшем контроле у губернатора Валерия Радаева. Такая схема введена до окончания чрезвычайной ситуации, — отметил Александр Стрелюхин.

Сейчас проведено рефинансирование кредитов области, часть из них была погашена. Это позволило высвободить средств на борьбу с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU