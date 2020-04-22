2020-04-22T20:36:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Стрелюхин о продлении режима самоизоляции в Саратове: Могу предположить, он будет продлен на май

Председатель правительства спрогнозировал продолжение ограничений для населения и бизнеса в Саратовской области
Александр Уриевский
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Александр СтрелюхинАлександр Стрелюхин
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Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин заявил, что режим продления самоизоляции и режим пропусков будет продлен на май. Об этом он сказал 22 апреля в ходе ответов на вопросы после доклада на заседании облдумы.

- Мы с 1 апреля должны были ввести режим пропусков, мы предупреждали, пришлось ввести с 20 апреля, — заметил Стрелюхин.

- Продление режима самоизоляции, как может быть эта тема закрытая, скрывать нечего, мы доносим реальную информацию, не запугивая, при этом важно, чтобы люди не заражались, — заметил Стрелюхин.

Он высказал мнение, что режим изоляции будет продлен и после 30 апреля.

- Вячеслав Володин нам помог с тестами для врачей — 10 тыс. тестов сегодня уже привез из Москвы Станислав Шувалов, первый замминистра здравоохранения области, — заметил Стрелюхин.

Он также ответил, что вряд ли в России в текущих условиях следует ожидать снижения цен на бензин.

Рекордное по времени 46-е заседание Саратовской облдумы завершилось на этом, спустя 10 часов 10 минут после начала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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