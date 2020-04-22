2020-04-22T20:34:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Верховный суд разъяснил, что грозит нарушителям самоизоляции

Наказания мягче, чем при нарушении карантина
Екатерина Семенова
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Нарушителей карантина и самоизоляции ждет наказаниеНарушителей карантина и самоизоляции ждет наказаниеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уже некоторое время жители Саратовской области, как и всей России, пытаются понять, кого и как могут наказать за нарушение режима самоизоляции и карантина.

«Комсомольская правда» публикует разъяснения Верховного суда России на этот счет.

Итак, карантин отличается от самоизоляции тем, что при нем выход из дома полностью под запретом. Он распространяется на вернувшихся из-за границы, контактных лиц, а также заразившихся, кто из-за легких симптомов может лечиться дома. Для этого им выдается особое предписание.

Нарушителей карантина может ожидать наказание по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Им грозит: 15-40 тыс. рублей физлицам, 50-150 тыс. рублей должностным лицам и до 500 тыс. рублей организациям.

- Такое наказание должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности, — прокомментировали в Верховном суде.

Причем в регионах могут ужесточить правила.

Для нарушителей режима самоизоляции наказания мягче. Если человек не выезжал в другие страны, не контактировал с больными коронавирусом, то ему грозит попадание под ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По ней также предусмотрены штрафы — до 30 тыс. рублей гражданам, до 50 тыс. рублей должностным лицам и до 300 тыс. рублей организациям. Однако суды могут ограничиться и предупреждением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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