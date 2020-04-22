Александр Стрелюхин о ситуации в экономике: ожидается пик безработицы и инфляция

22 Апр 2020 2020-04-22T20:04:32+03:00

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Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на заседании Саратовской областной думы рассказал о состоянии дел в экономике. Он выступил с докладом «О социально-экономическом положении Саратовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции и мерах по ее сдерживанию, защите и поддержке жителей, предпринимателей и экономики области в целом, принимаемых Правительством области»

По его словам, прогноз по внутреннему валовому продукту сократился до 57 млрд рублей. Ожидается, что бюджет региона потеряет около 12 млрд рублей. При этом сейчас прогнозы по курсу доллара США и цен на нефть не укладываются в ранее сделанные.

Ожидается инфляция до 4,7%, падение объемов промышленного производства до 7%, доходов населения — на 6%.

Безработица может составить до 2,3%. Причем, по словам Стрелюхина, скоро ожидается ее пик.

Негативные явления отмечаются у 84% предпринимателей, они коснулись всех субъектов малого бизнеса. Исключения составляют пока сферы ЖКХ и связи, но им грозят неплатежи со стороны населения в связи с падением уровня доходов. Например, оплата за энергоресурсы сократилась уже на 10%.

Восстановление экономики будет зависеть от предпринимаемых мер и продолжительности пандемии по коронавирусу. Согласно оптимистическому сценарию, возврат на предыдущие показатели произойдет во втором квартале 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU