2020-04-22T20:04:32+03:00
Экономика

Александр Стрелюхин о ситуации в экономике: ожидается пик безработицы и инфляция

Председатель правительства рассказал и об оптимистичном сценарии
Екатерина Семенова
Поделиться:
Александр Стрелюхин, председатель правительства Саратовской областиАлександр Стрелюхин, председатель правительства Саратовской области
Изменить размер текста:

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на заседании Саратовской областной думы рассказал о состоянии дел в экономике. Он выступил с докладом «О социально-экономическом положении Саратовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции и мерах по ее сдерживанию, защите и поддержке жителей, предпринимателей и экономики области в целом, принимаемых Правительством области»

По его словам, прогноз по внутреннему валовому продукту сократился до 57 млрд рублей. Ожидается, что бюджет региона потеряет около 12 млрд рублей. При этом сейчас прогнозы по курсу доллара США и цен на нефть не укладываются в ранее сделанные.

Ожидается инфляция до 4,7%, падение объемов промышленного производства до 7%, доходов населения — на 6%.

Безработица может составить до 2,3%. Причем, по словам Стрелюхина, скоро ожидается ее пик.

Негативные явления отмечаются у 84% предпринимателей, они коснулись всех субъектов малого бизнеса. Исключения составляют пока сферы ЖКХ и связи, но им грозят неплатежи со стороны населения в связи с падением уровня доходов. Например, оплата за энергоресурсы сократилась уже на 10%.

Восстановление экономики будет зависеть от предпринимаемых мер и продолжительности пандемии по коронавирусу. Согласно оптимистическому сценарию, возврат на предыдущие показатели произойдет во втором квартале 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратовской облдуме отказались выплачивать по 10 тыс. рублей населению в условиях самоизоляции

Депутаты проголосовали против в соотношении 31 к трем — за выступили коммунисты, против — единороссы и представители ЛДПР и СР (подробнее)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Москвы предложил распространить цифровую пропускную систему на всю Россию
Режим самоизоляции в Саратове: в думе заявили, что половине предприятий региона грозит банкротство
Александр Стрелюхин о продлении режима самоизоляции в Саратове: Могу предположить, он будет продлен на май
Верховный суд разъяснил, что грозит нарушителям самоизоляции
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
Александр Стрелюхин о ситуации в экономике: ожидается пик безработицы и инфляция
В Саратовской облдуме лишили голоса самого громкого депутата Николая Бондаренко
День открытых дверей, соблюдая дистанцию
Александр Рогов дал модные советы зрительницам из Саратова
В Саратове из-за залома пантографа встали трамваи №9
В Саратовской облдуме отказались выплачивать по 10 тыс. рублей населению в условиях самоизоляции
Находящейся на самоизоляции многодетной семье привезли продукты, детские вещи и игрушки
Председатель комитета Госдумы: Голосование по поправкам в Конституцию необходимо проводить в стабильной ситуации после окончания пандемии
Саратовец пожаловался на червя в батоне
Порнография на уроке: СКР возбудил уголовное дело о ЧП в школе №95
Депутаты Саратовской облдумы поддержали грузоперевозчиков в вопросе конфликтов со штрафстоянками
В Саратове мужчина захватил участок земли под автостоянку
ФосАгро действует на опережение
Начата реконструкция сквера Марины Расковой в Саратове
В Саратове сегодня будет принято решение о переводе больницы №9 под прием больных с коронавирусом
Самоизоляция в Саратове: где родители могут высказать мнение о продлении учебного года
Полицейский и дружинник — разные вещи: жизнь дружинника в правительстве Саратовской области оценили в 300 тыс. рублей
Индекс самоизоляции в Саратове на 22 апреля: 2,6 балла
Министр Юлия Швакова о сроке снятия ограничений для бизнеса: Они не могут продлиться до конца года