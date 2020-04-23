Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 23 апреля 2020 года: еще три района

23 Апр 2020 2020-04-23T01:06:55+03:00

Выросло количество заразившихся коронавирусом в Саратове, по данным на 23 апреля 2020 года

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В Саратовской области коронавирусом охвачены уже 24 муниципальных района. За сутки к ним добавились еще три: Духовницкий, Новобурасский и Самойловский.

За 22 апреля подтверждение о заражении получено у 22 человек. Итого 190 граждан.

Выписано 30 человек. Новых смертей зарегистрировано не было.

По-прежнему карантин распространяется на Ершов и Балтайский район.

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ИСТОЧНИК KP.RU