Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 23 апреля 2020 года: еще три района
В Саратовской области коронавирусом охвачены уже 24 муниципальных района. За сутки к ним добавились еще три: Духовницкий, Новобурасский и Самойловский.
За 22 апреля подтверждение о заражении получено у 22 человек. Итого 190 граждан.
Выписано 30 человек. Новых смертей зарегистрировано не было.
По-прежнему карантин распространяется на Ершов и Балтайский район.
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ИСТОЧНИК KP.RU