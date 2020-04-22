2020-04-22T19:07:14+03:00
Политика

В Саратовской облдуме лишили голоса самого громкого депутата Николая Бондаренко

Кроме этого его исключили из состава мандатной комиссии
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Николай БондаренкоНиколай Бондаренко
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Николай Бушуев, председатель комиссии по депутатской этике Саратовской облдумы, заявил на заседании областного парламента 22 апреля о нарушениях регламента со стороны представителей КПРФ. Наказание должно последовать по результатам 42-го заседания 19 февраля, когда, по его мнению, представители КПРФ сорвали заседание облдумы. Основанием также стали обращения Алексея Антонова и Александра Романова по поведению Бондаренко и Анидалова на заседании рабочих групп облдумы 11 февраля, когда они высказали угрозы в отношении Антонова и срывов заседаний думы.

Мандатная комиссия установила факт нарушения депутатами фракции КПРФ регламента и работы облдумы. Комиссия признала нарушения и предложила лишить Анидалова и Бондаренко голоса на следующем заседании.

Анидалов предложил назвать, какие слова оскорблений прозвучали. Бондаренко заметил, что никаких заявлений о нарушениях он не видел.

Бушуев заявил, что все это было в раздатке документов, и коммунисты со всем были ознакомлены.

Депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) также подчеркнул, что рассмотреть заявления подробно о нарушениях коммунистов на мандатной комиссии не удалось, их не показали.

- Вы реально хотите прославить свое руководство, завтра оно будет читать в прессе об этом дебильном шаге, — заметил Бондаренко.

- Мы не признаем решения мандатной комиссии, незаконные решения думы. Нас нельзя лишить слова, у вас нет аргументов. Любые решения о нарушении депутатами КПРФ регламента не признаем, — заявил Анидалов.

- Лишать слова руководителя фракции нельзя он представитель миллионов. Лишать слова Анидалова мы не будем, — предложил поправку Дмитрий Пьяных (ЛДПР).

В результате именно так проголосовали большинством депутаты облдумы. Бондаренко лишен голоса на следующее заседание.

Анидалов заявил, что это решение депутаты КПРФ не признают.

Кроме того, депутаты облдумы рассмотрели заявление Николая Бушуева. Из него следовало, что Бондаренко нарушил принятые нормы, которыми запрещается вести съемку или звукозапись на заседании мандатной комиссии. Поэтому Бондаренко из нее исключили.

Повторные выборы в комиссию позволили включить в нее Ольгу Болякину, Зинаиду Самсонову и Анастасию Реброву. Бондаренко не набрал нужного количества голосов в ходе рейтингового голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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