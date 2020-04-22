В Саратове из-за залома пантографа встали трамваи №9
Транспорт не едет в сторону Мирного переулка
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Сегодня, 22 апреля, в Саратове встали трамваи №9.
Как рассказали «КП-Саратов» в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», движение прервалось в 16:55 у остановки «3-й Товарный проезд» из-за залома пантографа.
Вагоны не едут в сторону Мирного переулка.
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ИСТОЧНИК KP.RU