В Саратове из-за залома пантографа встали трамваи №9

22 Апр 2020 2020-04-22T17:32:08+03:00

Транспорт не едет в сторону Мирного переулка

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Сегодня, 22 апреля, в Саратове встали трамваи №9.

Как рассказали «КП-Саратов» в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», движение прервалось в 16:55 у остановки «3-й Товарный проезд» из-за залома пантографа.

Вагоны не едут в сторону Мирного переулка.

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ИСТОЧНИК KP.RU