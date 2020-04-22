В Саратовской облдуме отказались выплачивать по 10 тыс. рублей населению в условиях самоизоляции

22 Апр 2020 2020-04-22T17:55:29+03:00

Депутаты проголосовали против в соотношении 31 к трем — за выступили коммунисты, против — единороссы и представители ЛДПР и СР

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На заседании Саратовской областной думы 22 апреля рассмотрели инициативу «О принятии обращения Саратовской областной Думы к Правительству Саратовской области о необходимости прямых денежных выплат жителям Саратовской области в связи с введенным Президентом Российской Федерации режимом самоизоляции».

Депутат от КПРФ Александр Анидалов предложил правительству Саратовской области начать прямые выплаты населению. Поскольку, по мнению Анидалова, и всей фракции КПРФ, президент делегировал все полномочия губернаторам, именно он, вместе с правительством должен рассмотреть вопрос о выделении всем жителям региона по 10 тыс. рублей. Источник — или за счет увеличения госдолга региона, или за счет дотаций федерального центра.

- Это обращение на публику. Не учтен принцип адресности и нуждаемости, положения бюджетного кодекса сбалансированности бюджета, мы не в праве заимствовать такие объемы — 25 млрд рублей, при 122 млрд рублей расходов областного бюджета, это его обрушение означает, — прокомментировал председатель бюджетного комитета Владимир Капкаев (ЕР).

Депутат Зинаида Самсонова (СР) заметила, что у правительства Саратовской области такой возможности нет, надо сразу обращаться в правительство РФ.

Анидалова депутаты спросили: а почему 10 тыс., может, это только детям, а взрослым побольше?

- Мы предлагали по 50 тыс. рублей, но 10 — это минимум, который должны получить все, — ответил Анидалов.

Депутат Алексей Антонов (ЕР) заявил, что это явно популистский закон, «чтобы коммунисты тут померились между собой, чтобы Бондаренко порисовался в YouTube».

Депутаты подавляющим большинством голосов отклонили законопроект об обращении к правительству за выплатами.

ИСТОЧНИК KP.RU