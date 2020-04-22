2020-04-22T17:19:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Находящейся на самоизоляции многодетной семье привезли продукты, детские вещи и игрушки

Дарья Вострикова
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В Саратове продолжает работу волонтерский центр «Единой России», созданный по инициативе секретаря Саратовского регионального отделения партии, депутата Государственной думы Николая Панкова. В ежедневном режиме волонтеры, депутаты и общественники помогают людям, находящимся в сложной жизненной ситуации и обратившимся за помощью на горячую линию.

Многодетная мама из Саратова Снежана Селиверстова воспитывает пятерых детей. Сейчас, в условиях сложной эпидемиологической ситуации, семья нуждается в особой поддержке. Нужны продукты питания и товары первой необходимости. Помощь поступила от депутата Саратовской областной думы Юлии Литневской и неравнодушных общественников фонда «Столица Милосердия», президента благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», регионального координатора проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Аллы Фетисовой и председателя Ассоциации приемных семей Саратовской области Елены Кичаевой.

Президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Алла Фетисова привезла с собой продуктовый набор, а Елена Кичаева вручила каждому члену семьи собственноручно сшитые многоразовые маски.

Депутат Юлия Литневская, совместно с фондом «Столица милосердия», привезла детские вещи и игрушки. Кроме того, младшим членам семьи был подарен альбом для раскрашивания «75 лет Великой Победы!», который был издан координатором проекта «Историческая память» специально к годовщине Дня Победы, чтобы юные саратовцы могли познакомиться с героями, прославившими их Родину в годы Великой Отечественной войны.

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Многодетная мама поблагодарила всех за оказанную помощь, сказав, что все привезенное очень кстати для ее семьи, не только в условиях самоизоляции, но и так как сейчас их большая семья активно строится на полученном земельном участке и, естественно, вынуждена экономить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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