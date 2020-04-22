Саратовец пожаловался на червя в батоне

22 Апр 2020 2020-04-22T16:56:40+03:00

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Сегодня, 22 апреля, в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» Алексей Фролов опубликовал снимки необычной покупки.

Мужчина якобы вчера купил батон марки «Сокурские хлеба», но вместо наслаждения мякишем увидел внутри кусок червя.

Гражданин выразил недоумение, куда смотрит санэпидемстанция. Он опубликовал снимок своей покупки, на котором отчетливо видно остатки червя, лежащие на батоне.

В комментариях под записью местные жители посочувствовали ему.

- Автор, я думал, не я один такой, месяц назад мама купила северные пряники, взяла на работу пару штук и в одном из них лежала изжеванная жевательная резинка. Потом удивляемся, откуда всякие вирусы появляются, — поделился Дмитрий Моисеев.

- Это еще что, я в хинкали находил кусок перчатки синей, надеюсь, что там только перчатка была. Фарш вроде однородный был. Я не привередливый — выкинул, доел, — поддержал его Михаил Корниенков.

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Елена Архипова рассказала, как в хлебе из пекарни «Лакомка» попалась целая металлическая конструкция.

Виталий Сушкин признался, что печет хлеб сам, чтобы обезопасить себя от таких инцидентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU