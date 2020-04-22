Порнография на уроке: СКР возбудил уголовное дело о ЧП в школе №95
В Октябрьском районе Саратова возбуждено уголовное дело о порнографии на школьном уроке.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Публичная демонстрация и рекламирование порнографических материалов среди несовершеннолетних совершенное с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)».
Стало известно, что речь идет о школе №95, где 13 апреля во время дистанционного урока русского языка и физкультуры через платформу Zoom ученики начали трансляцию порновидео.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее прокуратура также проводила проверку. После этого был оштрафован на 10 тыс. рублей замдиректора школы.
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ИСТОЧНИК KP.RU