2020-04-22T15:47:20+03:00
Происшествия

Порнография на уроке: СКР возбудил уголовное дело о ЧП в школе №95

На дистанционном обучении вместо русского языка показывали видео для взрослых
Екатерина Семенова
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СУ СКР по Саратовской области возбудило уголовное делоСУ СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело
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В Октябрьском районе Саратова возбуждено уголовное дело о порнографии на школьном уроке.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Публичная демонстрация и рекламирование порнографических материалов среди несовершеннолетних совершенное с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)».

Стало известно, что речь идет о школе №95, где 13 апреля во время дистанционного урока русского языка и физкультуры через платформу Zoom ученики начали трансляцию порновидео.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее прокуратура также проводила проверку. После этого был оштрафован на 10 тыс. рублей замдиректора школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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