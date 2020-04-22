2020-04-22T16:36:07+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина захватил участок земли под автостоянку

Суд обязал его освободить площадь
Дарья Вострикова
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Прокуратура Ленинского района выявила, что местный житель незаконно устроил стоянку на пересечении улиц Тархова и Топольчанской в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, на огороженном участке площадью свыше 3 тыс. кв. м, который занял мужчина, только часть земли принадлежала ему на праве аренды. Остальное пространство он самовольно занял.

Прокурор района направил в суд иск об освобождении участка и приведении его в первоначальный вид, эти требования удовлетворены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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