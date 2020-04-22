ФосАгро действует на опережение

22 Апр 2020 2020-04-22T14:57:31+03:00

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Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей А. Гурьев проинформировал членов Совета директоров компании о реализуемых на предприятиях мерах профилактики распространения коронавируса.

Совещание прошло по традиции в режиме телеконференции. Это для компании стандарт. В целом на предприятиях Группы за последние месяцы многое изменилось. ФосАгро одной из первых установила особый режим работы: все внутренние совещания были переведены в формат видеоконференций, введен запрет на командировки, сотрудники, задействованные на непрерывных производствах, в том числе и подрядчики, каждый день проходят контроль температуры тела на проходных. На рабочих местах установлены диспенсеры с антисептиком, обеззараживатели воздуха, проводится дополнительная дезинфекция. Все сотрудники обеспечены масками, часть персонала работает в специальных респираторах. На всех предприятиях Группы созданы необходимые резервные запасы сырья, разработаны производственные регламенты на случай любого развития событий. Работники, не занятые на непрерывном производстве, трудятся удаленно.

Андрей Гурьев подробно рассказал участникам телеконференции о текущей эпидемической обстановке в городах присутствия компании, подчеркнув, что здоровье всех местных жителей является для компании безусловным приоритетом. ФосАгро закупает автомобили скорой помощи, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких, сами аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, большие партии костюмов инфекционной защиты, одноразовых шприцов, пробирок для крови и биоматериалов, фильтрующих масок, защитных очков, компрессорных небулайзеров и средств дезинфекции, систем экспресс-тестирования на коронавирус для жителей городов присутствия и своих работников. 1 600 экспресс-тестов, которые производятся РФПИ на площадке в Казани, уже доставлены в города присутствия компании. В ближайшее время ФосАгро планирует закупить еще 10 000 российских экспресс-систем. Общий объем средств, выделенных ФосАгро на приобретение медицинского оборудования, средств защиты и тест-систем превышает 600 млн рублей. Не остаются без поддержки и офисы компании, которые работают в странах со сложной эпидемиологической обстановкой, например, в Италии и Сербии. Мало того, компания оказывает помощь местным медицинским учреждениям. На эти цели уже были выделены свыше 100 тыс. евро.

- Благодаря заблаговременному и оперативно реализованному комплексу мер профилактики, а также координации усилий с местными властями, федеральным центром, на уровне бизнеса как в России, так и за рубежом нам удается удерживать эпидемическую ситуацию под контролем и при этом обеспечивать непрерывность производства и поставок клиентам, — резюмировал генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.

В свою очередь Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФосАгро» Маркус Дж. Роудс отметил, что система профилактических мер, предпринятых руководством компании, соответствует лучшим мировым практикам. Подводя итог телеконференции, заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Г. Гурьев отметил, что сегодня Совету директоров, менеджменту, всем сотрудникам предприятий важно проявить сплоченность, командный дух.

- Чувствуя ответственность за продовольственную безопасность страны, здоровье родных и близких, своих коллег, мы сможем пройти этот сложный период без перебоев и — что самое главное — сохранить здоровым наш трудовой коллектив, — подчеркнул Андрей Г. Гурьев.

ИСТОЧНИК KP.RU