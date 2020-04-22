Начата реконструкция сквера Марины Расковой в Саратове

22 Апр 2020 2020-04-22T14:36:54+03:00

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В саратовском сквере Марины Расковой начаты подготовительные работы перед реконструкцией. Их завершат в течение месяца.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, за две недели будут демонтированы ограды вокруг пруда и пешеходных дорожек, старые световые опоры, позже — установлено ограждение вокруг зоны работ. Также проведут укрепление грунта и береговой зоны вокруг пруда и начнут строить набережную по утвержденному проекту.

После этого начнется разработка и планировка территории под выполнение работ на всей площади сквера.

На объекте задействованы 20 человек и три единицы техники.

Напомним, проект реализуется по инициативе и поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина с 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU