Начата реконструкция сквера Марины Расковой в Саратове
В саратовском сквере Марины Расковой начаты подготовительные работы перед реконструкцией. Их завершат в течение месяца.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, за две недели будут демонтированы ограды вокруг пруда и пешеходных дорожек, старые световые опоры, позже — установлено ограждение вокруг зоны работ. Также проведут укрепление грунта и береговой зоны вокруг пруда и начнут строить набережную по утвержденному проекту.
После этого начнется разработка и планировка территории под выполнение работ на всей площади сквера.
На объекте задействованы 20 человек и три единицы техники.
Напомним, проект реализуется по инициативе и поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина с 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU