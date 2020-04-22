2020-04-22T14:25:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратове сегодня будет принято решение о переводе больницы №9 под прием больных с коронавирусом

Названы клиники, куда госпитализируют пациентов с другими диагнозами
Екатерина Семенова
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Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Андрей Гадяцкий на сегодняшнем брифинге рассказал о работе стационаров для больных коронавирусом.

По состоянию на 22 апреля, в больницах лежат 105 человек с коронавирусом. Из них 75 больны пневмонией. 16 человек находятся на кислородной поддержке, четверо — на аппаратах ИВЛ.

Большая часть граждан получает лечение во 2-й городской больнице Саратова — 66 человек. Еще 24 пациента находятся в 10-й горбольнице, а 13 — в областной детской инфекционной больнице. Из них — двое дети.

- Минздрав оперативно корректирует и перенаправляет потоки пациентов. Из общего числа подведомственных учреждений — 150 — менее десяти перепрофилированы под прием больных с коронавирусом, — рассказал Андрей Гадяцкий.

Он пояснил, что плановая госпитализация приостановлена, но неотложная и экстреннаяч помощь оказывается в полном объеме. Среди больниц, котрые продолжают прием пациентов с другими диагнозами, он назвал, в частности, саратовскую областную клиническую больницу, городские больницы №№12, 8, 9, профильные клиники, пять клиник медуниверситета, узко- и широкопрофильные стационары, диспансеры, в том числе детские.

Планируется, впрочем, что перепрофилирована под коронавирусных больных будет 9-я горбольница. Решение будет принято сегодня.

Кроме того, 51 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечится дома амбулаторно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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