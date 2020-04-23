Умеренный дождь и снег ожидают саратовцев в четверг
Порывы ветра достигнут 15–20 м/с
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В Саратовской области сегодня днем, 23 апреля, ожидается умеренный дождь и мокрый снег.
- Погода будет облачной с прояснениями. Ветер подует с северо-запада 6–11 м/с и порывами до 15–20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Температура поднимется днем до +3…+8 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU