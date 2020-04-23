Умеренный дождь и снег ожидают саратовцев в четверг

23 Апр 2020 2020-04-23T06:00:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области сегодня днем, 23 апреля, ожидается умеренный дождь и мокрый снег.

- Погода будет облачной с прояснениями. Ветер подует с северо-запада 6–11 м/с и порывами до 15–20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура поднимется днем до +3…+8 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU