Самоизоляция в Саратове: где родители могут высказать мнение о продлении учебного года

22 Апр 2020 2020-04-22T13:45:32+03:00

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На сегодняшнем заседании в Саратовской облдуме зампред правительства региона Ирина Седова рассказала, что ведется опрос педагогов и детей о продлении учебного года в школах на две недели.

- Ведется мониторинг в соцсетях, нам в личные сообщения пишут и Ирине Владимировне. Отслеживаем информацию в комментариях. На сайте министерства образования Саратовской области есть раздел «интернет-приемная», куда можно сообщить о своем мнении. Ваше обращение учтут. Создана рабочая группа по вопросам дистанционного обучения, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования Саратовской области.

Доступна круглосуточная горячая линия — 49-21-07, где ваше обращение примут в любое время.

Также за каждым районом региона и Саратовом закреплен специалист министерства образования, который вместе с работниками района мониторит ситуацию, как проходит дистанционное обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU