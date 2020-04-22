Самоизоляция в Саратове: где родители могут высказать мнение о продлении учебного года
На сегодняшнем заседании в Саратовской облдуме зампред правительства региона Ирина Седова рассказала, что ведется опрос педагогов и детей о продлении учебного года в школах на две недели.
- Ведется мониторинг в соцсетях, нам в личные сообщения пишут и Ирине Владимировне. Отслеживаем информацию в комментариях. На сайте министерства образования Саратовской области есть раздел «интернет-приемная», куда можно сообщить о своем мнении. Ваше обращение учтут. Создана рабочая группа по вопросам дистанционного обучения, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования Саратовской области.
Доступна круглосуточная горячая линия — 49-21-07, где ваше обращение примут в любое время.
Также за каждым районом региона и Саратовом закреплен специалист министерства образования, который вместе с работниками района мониторит ситуацию, как проходит дистанционное обучение.
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ИСТОЧНИК KP.RU