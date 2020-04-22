Полицейский и дружинник – разные вещи: Жизнь дружинника в правительстве Саратовской области оценили в 300 тысяч рублей

22 Апр 2020 2020-04-22T13:31:46+03:00

В облдуме приняли закон о компенсации за смерть или увечью сотрудника добровольной народной дружины

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В Саратовской облдуме 22 апреля утвердили сумму, которую получит семья народного дружинника, в случае его гибели или увечья. Правительство предложило утвердить для этого максимальную сумму в 300 тысяч рублей.

- Почему цену жизни разную вы назначаете? У полиции гораздо больше финансовые гарантии в случае увечья и гибели, чем вы предлагаете дружинникам. Прокуратура наверняка опротестует этот закон. Вы понимаете дискриминацию людей? – поинтересовался депутат Станислав Денисенко.

- Я не понимаю вопрос – честно признался докладывающий Илья Овчинников, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правительства области.

Депутаты снова повторили вопрос, на каком основании назначена сумма в 300 тысяч рублей за гибель сотрудника ДНД, как она рассчитывалась.

- Полицейский и дружинник – разные вещи. Полиция защищена федеральным законом, мы хотим областным законом защитить своих граждан, которые участвуют в работе полиции и также контактируют с преступниками, - смог пояснить Овчинников.

В результате 29 из присутствующих 36 депутатов поддержали закон.

ИСТОЧНИК KP.RU