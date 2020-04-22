Индекс самоизоляции в Саратове на 22 апреля: 2,6 балла

22 Апр 2020 2020-04-22T13:04:03+03:00

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Сегодня, 22 апреля, индекс самоизоляции в Саратове на 13:40 составляет 2,6 балла.

Этот показатель составляет Яндекс, исходя из активности горожан в обычной время до эпидемии и сейчас. Чем выше цифры, тем больше людей сидят дома.

Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек такой же балл, как и у областного центра, есть у Астрахани. В лидерах списка Хабаровск (3,5), Владивосток (3,3), Махачкала (3,0).

В столице индекс самоизоляции составляет 3,2 балла, следом идет Нижний Новгород и Пермь (2,5), Санкт-Петербург (2,3).

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ИСТОЧНИК KP.RU