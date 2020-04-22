Министр Юлия Швакова о сроке снятия ограничений для бизнеса: Они не могут продлиться до конца года

22 Апр 2020 2020-04-22T15:00:21+03:00

Юлия Швакова заявила, что режим ограничения для бизнеса не может длится до конца года

Льготы по налогу на имущество для пострадавших сфер бизнеса, между тем, установили на весь год

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Министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова 22 апреля заявила, что не думает, что ограничения по работе бизнеса в регионе продляться до конца года.

- У нас приостановка деятельности предприятий началась в связи с режимом самоизоляции с начала апреля. Вряд ли эти ограничения продлятся до конца 2020 года, – заявила Швакова отвечая на вопросы депутатов. При этом предложения минэкономики освобождают до конца года от части налогового бремени некоторые сферы предпринимательства, общим объемом 19100 организаций. На этом региональный бюджет не получит более 300 млн рублей по налогу на имущество организаций.

Швакова пояснила, что очередной пакет мер поддержки ряду отраслей, наиболее пострадавших от этих ограничений – не последний. Поддержка будет расширяться, будут разрабатываться новые меры.

Закон об особом налоговом режиме для полиграфии и рекламы принят облдумой.

ИСТОЧНИК KP.RU