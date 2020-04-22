2020-04-22T12:58:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В психбольнице Саратова коронавирусом заболела сотрудница

Ее изолировали, контактировавших с ней людей установили
Екатерина Семенова
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Брифинг в МинздравеБрифинг в Минздраве
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В Саратовской областной психиатрической больнице имени Святой Софии коронавирусом заболела сотрудница. Об этом сообщили сегодня, 22 апреля, на брифинге в Минздраве.

- Проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия: установление контактов, дезинфекция, заболевшую изолировали, она под наблюдением, — заявил замминистра здравоохранения региона Андрей Гадяцкий.

Подразделение больницы прекратило прием пациентов.

Напомним, по данным на утро 22 апреля в Саратовской области 190 зараженных коронавирусом.

География распространения коронавируса

География распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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