В психбольнице Саратова коронавирусом заболела сотрудница

22 Апр 2020 2020-04-22T12:58:19+03:00

Ее изолировали, контактировавших с ней людей установили

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В Саратовской областной психиатрической больнице имени Святой Софии коронавирусом заболела сотрудница. Об этом сообщили сегодня, 22 апреля, на брифинге в Минздраве.

- Проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия: установление контактов, дезинфекция, заболевшую изолировали, она под наблюдением, — заявил замминистра здравоохранения региона Андрей Гадяцкий.

Подразделение больницы прекратило прием пациентов.

Напомним, по данным на утро 22 апреля в Саратовской области 190 зараженных коронавирусом.

География распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU