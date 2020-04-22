В психбольнице Саратова коронавирусом заболела сотрудница
В Саратовской областной психиатрической больнице имени Святой Софии коронавирусом заболела сотрудница. Об этом сообщили сегодня, 22 апреля, на брифинге в Минздраве.
- Проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия: установление контактов, дезинфекция, заболевшую изолировали, она под наблюдением, — заявил замминистра здравоохранения региона Андрей Гадяцкий.
Подразделение больницы прекратило прием пациентов.
Напомним, по данным на утро 22 апреля в Саратовской области 190 зараженных коронавирусом.
География распространения коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU