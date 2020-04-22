Самоизоляция в Саратове: работают 24 дежурные группы в детсадах

22 Апр 2020 2020-04-22T12:52:10+03:00

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Сегодня, 22 апреля, в 19 детсадах Саратова работают 24 дежурные группы.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели 221 ребенка.

Сначала малышам измерили температуру и только потом приняли в учреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU