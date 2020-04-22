2020-04-22T14:28:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области перестали вакцинировать детей

Это связано с распространением коронавируса
Екатерина Семенова
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В Саратовской области перестали вакцинировать детей. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщила замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева на брифинге в Минздраве.

- Плановую вакцинацию взрослых можно отсрочить, а у детей прекращена. Это связано с распространением коронавируса, — заявила она.

Прививки придется делать потом, когда ситуация с заболеваемостью пойдет на спад.

- Сейчас опаснее нарушать самоизоляцию и проводить вакцинацию, чем не проводить, — отметила Матвеева.

Она отметила, что, несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения о продолжении вакцинации, каждая страна принимает собственное решение в зависимости от ситуации.

По словам заместителя министра здравоохранения области Андрея Гадяцкого, вакцинация является дополнительной нагрузкой на иммунную систему человека. Кроме того, после прививки часто проявляются симптомы заболевания, поэтому выросло число ложных подозрений на коронавирус. Кроме того, приближается период цветения, что вызовет у аллергиков дополнительные признаки респираторного заболевания.

Все эти факторы привели к тому, что было принято решение приостановить вакцинацию.

Напомним, в начале апреля первый замминистра Станислав Шувалов заявил, что вакцинацию будут продолжать в связи с важностью прививок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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