Коронавирус в Саратове, новости на полдень 22 апреля 2020: выздоровели 30 человек
Сегодня, 22 апреля, в Минздраве Саратовской области проходит брифинг о коронавирусе.
Как сообщил замминистра здравоохранения региона Андрей Гадяцкий, под наблюдением остаются 898 человек, снято оно у 5 157 человек.
Он напомнил, что всего заболевших в Саратовской области — 190. Из них 103 — мужчины, остальные женщины.
Статистика такова: 7,8 случая на 100 тыс. населения в регионе, тогда как в России этот показатель 32 на 100 тыс. человек.
Основная возрастная группа заболевших в области — 44–60 лет.
Выздоровели 30 человек, половина из них из Саратова, по одному из Саратовского и Новобурасского района, по два — в Энгельсе, Ртищеве и Ершове, четверо выздоровевших в Аткарске.
Если смотреть по возрастам, то выписали двоих детей: четырехлетний и 13-летний из районов области, десять мужчин и 18 женщин, 14 человек в возрасте 18–45 и 11 — в возрасте 45–60, троих старше 60.
География распространения коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU