Энгельсский суд за день оштрафовал 26 нарушителей режима самоизоляции

22 Апр 2020 2020-04-22T12:21:52+03:00

В отношении одного покровчанина административное дело было прекращено

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Энгельсский районный суд вчера, 21 апреля, оштрафовал 26 граждан, нарушивших режим самоизоляции в период распространения коронавируса.

- Они находились на значительном расстоянии от мест своего проживания без должной необходимости, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда.

В отношении одного покровчанина административное дело было прекращено, так как не было состава правонарушения. Такая же ситуация произошла с индивидуальным предпринимателем. Его тоже не привлекли к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU