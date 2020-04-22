Энгельсский суд за день оштрафовал 26 нарушителей режима самоизоляции
Энгельсский районный суд вчера, 21 апреля, оштрафовал 26 граждан, нарушивших режим самоизоляции в период распространения коронавируса.
- Они находились на значительном расстоянии от мест своего проживания без должной необходимости, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда.
В отношении одного покровчанина административное дело было прекращено, так как не было состава правонарушения. Такая же ситуация произошла с индивидуальным предпринимателем. Его тоже не привлекли к ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU