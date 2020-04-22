Саратовстат: до самоизоляции средняя зарплата в Саратовской области превышала 30 тыс. рублей

22 Апр 2020 2020-04-22T12:58:32+03:00

Озвучен средний размер зарплаты в регионе за январь-февраль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь регион занимает девятое место в рейтинге ПФО

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В Саратовской области среднемесячная зарплата в январе-феврале 2020 года составила 30 366,8 рубля.

Как рассказали «КП-Саратов» в Саратовстате, по этому показателю регион стал девятым среди субъектов ПФО, а в 2019 году он занимал предпоследнее, 13-е место.

Лидером рейтинга стал Пермский край, где граждане за этот же срок получили 37 935,4 рубля, а хуже всего обстоят дела в республике Мордовии, где средняя зарплата — 28 273,2 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU