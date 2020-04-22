2020-04-22T12:37:32+03:00
Экономика

Предприятиям рекламы и полиграфии в Саратове снижают налог в два раза

Закон принят на заседании Саратовской областной думы
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Предприятия рекламной деятельности, а также полиграфическая отрасль и копирование носителей информации в Саратовской области внесены в число сфер бизнеса, оказавшихся в зоне риска в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Принятый сегодня, 22 апреля, в думе областной Закон предлагает в 2020 году установить по указанным видам деятельности налоговую ставку с базой «доходы» — 2% вместо 6, с базой «доходы» минус «расходы» — 7,5 вместо 15%.

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на период с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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