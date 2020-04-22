В Саратове посадят 255 тыс. цветов

22 Апр 2020 2020-04-22T12:11:26+03:00

Петуньи и бархотки появятся на дорожных развязках города

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В Саратове высадят 255 тыс.цветов.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, бархотки, петунии, колеусы, агератумы, алиссумы, бегонии появятся у Театральной площади, набережной Космонавтов, парка «Липки», парка Победы, транспортных развязок города, а также в скверах. А еще гортензия, можжевельник, пузыреплодник, спирея.

Озеленят улицы, которые ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и благоустроят отремонтированные тротуары в рамках проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Работы начнутся когда ночью будет +8…+10 градусов тепла.

Кроме того, с помощью технологии гидропосева газонной травы планируется засеять около 2 гектаров зеленых зон.

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ИСТОЧНИК KP.RU