Николай Панков потребовал разобраться, кто разрешает перевозку людей из Москвы автобусами в период коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T11:49:36+03:00

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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков в своем канале «Пара слов» опубликовал пост об автобусных перевозках. Он предположил, что некое автотранспортное предприятие «крышуют люди в погонах».

- Как мне сказали, все знают, но боятся говорить о том, что сразу одним рейсом из Москвы привезли междугородными автобусами, — отметил Николай Панков.

При этом Николай Панков уверен, что руководители правоохранительных ведомств разберутся в жалобах на транспортные перевозки и в том, кто выдавал разрешение на поездки.

- Хотя нет, что-то не то написал. Кто ж им запретит, если там, как утверждают, курируют бизнес люди в погонах? Вот смех, а нам говорили что это Лужков — ВЛАСТЕЛИН колец, — отметил, впрочем, депутат.

Он также лично убедился, что отменены поезда до Москвы №9 и 17, а также авиарейсы.

- А вот кем-то закрышеванные междугородные автобусные перевозки запретить не посмели. Уж если нельзя остановить перевозчиков, то они обязаны обеспечить безопасность граждан. Дезинфекция автобусов, измерение температуры пассажиров, антисептики – все это должно быть в обязательном порядке. А еще говорят, деньги не передают инфекцию. А на деле получается, из-за денег автобусы спокойно привозят нам вирус? Убедительно прошу: чтобы мундиры не портили руководителей структур, надо вычислить, кто «крысятничает» и губит людей через доставку вируса в наш любимый город, — заявил Николай Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU