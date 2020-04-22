2020-04-22T11:53:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Почему в больницах так много российских звезд с пневмонией

Коронавирус у них не находят
Дарья Вострикова
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Мать Ксении Собчак увезли на скорой с пневмонией.Мать Ксении Собчак увезли на скорой с пневмонией.Фото: ТАСС
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В Коммунарку и другие больницы начали поступать граждане с пневмонией и подозрением на коронавирус.

COVID-19 подхватил и уже выписался Лев Лещенко, а Надежда Бабкина пока находится на лечении. Пресс-служба певицы сообщает, что у артистки пневмония. В ее окружении говорят, что певица перед госпитализацией была уверена в заболевании новой инфекцией.

Стас Михайлов, попал в клинику «Лапино» с двусторонней пневмонией. Финальные тесты показали, что он переболел коронавирусом, сообщает «Комсомольская правда».

В медицинское учреждение попала Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак, а также Игорь Николаев. Врач тоже диагностировал у нее пневмонию. Ни у кого из них коронавирус не подтвердился.

Вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что так много случаев пневмонии происходит потому, что пришло ее время.

- Пневмонией болеют, когда приходит время для гриппа. А встречаемся мы с ним, когда холодно, сыро и ветрено. Вот эти три компонента и снижают наш иммунитет, — отметил он.

Вирусолог подчеркнул, что особенно пневмонией болеют пожилые люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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