Почему в больницах так много российских звезд с пневмонией
В Коммунарку и другие больницы начали поступать граждане с пневмонией и подозрением на коронавирус.
COVID-19 подхватил и уже выписался Лев Лещенко, а Надежда Бабкина пока находится на лечении. Пресс-служба певицы сообщает, что у артистки пневмония. В ее окружении говорят, что певица перед госпитализацией была уверена в заболевании новой инфекцией.
Стас Михайлов, попал в клинику «Лапино» с двусторонней пневмонией. Финальные тесты показали, что он переболел коронавирусом, сообщает «Комсомольская правда».
В медицинское учреждение попала Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак, а также Игорь Николаев. Врач тоже диагностировал у нее пневмонию. Ни у кого из них коронавирус не подтвердился.
Вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что так много случаев пневмонии происходит потому, что пришло ее время.
- Пневмонией болеют, когда приходит время для гриппа. А встречаемся мы с ним, когда холодно, сыро и ветрено. Вот эти три компонента и снижают наш иммунитет, — отметил он.
Вирусолог подчеркнул, что особенно пневмонией болеют пожилые люди.
ИСТОЧНИК KP.RU