2020-04-22T11:44:41+03:00
Происшествия

В Саратове мошенница выманила у девушки 21 тыс. рублей при покупке телефона

Возбуждено уголовное дело
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С заявлением о мошенничестве в отдел полиции Ленинского района обратилась 20-летняя жительница Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она сообщила, что разместила в интернете объявление о продаже сотового телефона.

Ей позвонила неизвестная и сказала, что хочет купить гаджет. Девушки встретились, и покупательница показала на телефоне сообщение о переводе 21 тыс. рублей за этот товар.

Однако выяснилось, что горожанке на самом деле ничего не приходило. Незнакомка по номеру больше не отвечала.

Тогда девушке пришлось идти в полицию. Предполагаемую мошенницу задержали, ей оказалась 22-летняя местная жительница, которая уже успела продать телефон неизвестному за 10 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Николай Панков потребовал разобраться, кто разрешает перевозку людей из Москвы автобусами в период коронавируса
Почему в больницах так много российских звезд с пневмонией
В Саратове мошенница выманила у девушки 21 тыс. рублей при покупке телефона
Ирина Седова об экзаменах, ОГЭ и ЕГЭ и продлении учебного года: Собираем мнения педагогов и родителей
Карантин не помеха: фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов проведет онлайн-концерт при поддержке Wink
Сидящий на лавочке саратовец получил штраф
Отключена вода в центре Саратова и Заводском районе
В Саратовской областной думе согласовали кандидатуры двух новых зампредов правительства
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 22 апреля: федеральный штаб подтвердил данные по региону
В Пинеровке ранним утром горел дом
Анастасия Заворотнюк идет на поправку благодаря новому американскому препарату
Ограничительные меры: Минпечати предложило поддержать СМИ, полиграфические предприятия и распространителей