В Саратове мошенница выманила у девушки 21 тыс. рублей при покупке телефона
С заявлением о мошенничестве в отдел полиции Ленинского района обратилась 20-летняя жительница Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она сообщила, что разместила в интернете объявление о продаже сотового телефона.
Ей позвонила неизвестная и сказала, что хочет купить гаджет. Девушки встретились, и покупательница показала на телефоне сообщение о переводе 21 тыс. рублей за этот товар.
Однако выяснилось, что горожанке на самом деле ничего не приходило. Незнакомка по номеру больше не отвечала.
Тогда девушке пришлось идти в полицию. Предполагаемую мошенницу задержали, ей оказалась 22-летняя местная жительница, которая уже успела продать телефон неизвестному за 10 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU