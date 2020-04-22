Ирина Седова об экзаменах, ОГЭ и ЕГЭ и продлении учебного года: Собираем мнения педагогов и родителей

22 Апр 2020 2020-04-22T11:30:11+03:00

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Ирина Седова в своем выступлении в областной думе 22 апреля заметила, что серьезные коррективы в работу ее блока внес коронавирус. Сегодня 1 211 коек для больных с коронавирусом и пневмонией готовы в шести саратовских клиниках, в одной в Балаково и в одной — в Балашове. Потрачено на это 197 млн рублей — на оборудование, средства защиты и медикаменты.

Дополнительные выплаты медработникам, которые лечат таких больных, начнутся уже с апреля.

Она подчеркнула, что «период экстренный» поэтому ответа на то, когда и как перинатальный центр вернется к своей обычной работе, не решен.

- Этот вопрос мы будем прорабатывать после того, как пойдет на спад пандемия, — заметила Седова.

Она также отметила, что не отменяется, несмотря на сложности, строительство всех намеченных объектов — семи детсадов, трех школ, поликлиники в Солнечном.

До конца учебного года освоим все задания, которые стояли в планах. ВПР дети не могут сдавать дистанционно, поэтому их перенесли на следующий год. ЕГЭ стартует пока 8 июня, они перенесены на две недели. Пока все по ЕГЭ в штатном режиме.

ОГЭ стартует 9 июня, по непрофильным предметам отменена сдача, остались только два экзамена.

Седова заявила, что ведет опрос педагогов и детей о том, продлить ли учебный год в школах на две недели. Пока собирают мнения, решение еще не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU