Сидящий на лавочке саратовец получил штраф
Октябрьский суд Саратова оштрафовал мужчину за нарушение режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса.
- Ростунов А. В. в обеденное время 20 апреля сидел на лавке на бульваре около дома №42/46 по 2-й Садовой, несмотря на запрет до 30 апреля посещать парки, скверы и другие подобные места, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда.
Мужчину оштрафовали за административное правонарушение на 1 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU