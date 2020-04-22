Сидящий на лавочке саратовец получил штраф

22 Апр 2020 2020-04-22T10:59:54+03:00

Его задержали на бульваре по 2-й Садовой

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Октябрьский суд Саратова оштрафовал мужчину за нарушение режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

- Ростунов А. В. в обеденное время 20 апреля сидел на лавке на бульваре около дома №42/46 по 2-й Садовой, несмотря на запрет до 30 апреля посещать парки, скверы и другие подобные места, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда.

Мужчину оштрафовали за административное правонарушение на 1 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU