Отключена вода в центре Саратова и Заводском районе

22 Апр 2020 2020-04-22T11:20:40+03:00

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В Саратове с утра 22 апреля отключена холодная вода на нескольких улицах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы в центре города и Заводском районе.

Воды в домах на Советской и Провиантской не будет до 18 часов. На Ново-Астраханском шоссе — до 20 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU