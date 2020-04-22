Отключена вода в центре Саратова и Заводском районе
Ведутся работы на сетях
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В Саратове с утра 22 апреля отключена холодная вода на нескольких улицах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы в центре города и Заводском районе.
Воды в домах на Советской и Провиантской не будет до 18 часов. На Ново-Астраханском шоссе — до 20 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU