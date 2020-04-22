В Саратовской областной думе согласовали кандидатуры двух новых зампредов правительства

22 Апр 2020 2020-04-22T11:20:06+03:00

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Областная дума на заседании 22 апреля согласовала кандидатуры двух новых зампредов – Сергея Наумова и Ирину Седову. Наумов, который курировал образование, здравоохранение, вопросы материнства, детства и культуру, станет заниматься вопросами соцобеспечения, труда и безработицы, молодежной политики и спорта. Экс-министр образования Седова возглавит блок, за который ранее отвечал Наумов. Рокировка в правительстве произошла после ухода зампреда Валентины Гречушкиной, которая перешла на должность советника губернатора.

Первым на выступление вышел Наумов.

Отвечая на вопросы депутатов, он пояснил, что строительства двух психоневрологических интернатов — Адоевщинского и Хватовского — продолжены, приостановки не повлияют на сроки сдачи.

- Мы не готовились в прошлом году к тому, что весь мир постигнет такое несчастье. Когда встал вопрос о срочной подготовке коек для больных коронавирусом, начали перепрофилировать под инфекционные больницы другие лечебные учреждения. Прогноза дать никто не может, когда это закончится. Потом, конечно, мы будем возвращать эти учреждения в свои профильные направления, — заявил также Наумов.

Его согласовали депутаты большинством голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU