Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 22 апреля: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Всего заразились 190 человек
.
Изменить размер текста:
Федеральный оперштаб по коронавирусу подтвердил данные саратовского регионального штаба о количестве заразившихся.
Ранее сообщалось, что на утро 22 апреля в регионе зарегистрировано еще 22 случая.
Итого общее число заражений составило 190.
Напомним, в области очаги заболевания имеются в 24 муниципальных районах. За сутки к ним прибавились три района.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU