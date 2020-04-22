Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 22 апреля: федеральный штаб подтвердил данные по региону

22 Апр 2020 2020-04-22T11:12:01+03:00

Всего заразились 190 человек

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Федеральный оперштаб по коронавирусу подтвердил данные саратовского регионального штаба о количестве заразившихся.

Ранее сообщалось, что на утро 22 апреля в регионе зарегистрировано еще 22 случая.

Итого общее число заражений составило 190.

Напомним, в области очаги заболевания имеются в 24 муниципальных районах. За сутки к ним прибавились три района.

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ИСТОЧНИК KP.RU