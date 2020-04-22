В Пинеровке ранним утром горел дом

22 Апр 2020 2020-04-22T11:11:08+03:00

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Сегодня, 22 апреля, в 3:54 две единицы техники выезжали тушить частный деревянный дом в Пинеровке Балашовского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, предположительно, огонь вспыхнул из-за неправильной эксплуатации печи.

Возгорание на площади 3 кв. м ликвидировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU