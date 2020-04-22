2020-04-22T10:42:36+03:00
Звезды

Анастасия Заворотнюк идет на поправку благодаря новому американскому препарату

Однако о полном выздоровлении пока говорить рано
Ольга Симонова
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Актриса идет на поправкуАктриса идет на поправкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку, ее выписали из больницы.

Как сообщает «Комсомольская правда», по словам друга Петра Чернышева, мужа Заворотнюк, врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения. Однако о полном выздоровлении пока говорить рано, есть риск рецидива, опухоль в головном мозгу может заново вырасти.

Напомним, актриса в прошлом году перенесла две операции, после лежала в клинике в подмосковной Барвихе. Даже несмотря на карантин, муж навещал ее — в маске, перчатках, как положено.

С глиобластомой Заворотнюк в дальнейшем сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать. Сейчас она проходит курс лечения препаратом нового формата — Keytruda. Это таргетная терапия (лечение препаратами, которые блокируют рост раковых клеток, воздействуя на определенные молекулы — прим. ред). Лекарство привезли из Стэнфордского университета, чьи выпускники и профессора изготовили его. Средство порекомендовал врач из Швейцарии, к которому обратилась мать Анастасии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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