Ограничительные меры: Минпечати предложило поддержать СМИ, полиграфические предприятия и распространителей

22 Апр 2020 2020-04-22T11:09:54+03:00

Под угрозой могут оказаться все СМИ, полиграфические предприятия и распространители Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Предприятия СМИ и полиграфии Саратовской области предложено включить в список пострадавших от коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, с такой инициативой министр печати и информации области Светлана Бакал обратилась к председателю правительства Александру Стрелюхину.

Отмечается, что средства массовой информации, полиграфические предприятия и распространители продолжают работу в условиях пандемии, донося до граждан важные сведения, помогая власти справляться с ситуацией.

При этом рынок рекламы резко упал. Сократился также объем продажи печатных изданий и полиграфических материалов — примерно на 60%.

- Снижение доходов медиа от продажи рекламы составляет 80-90%, что ставит отрасль на грань выживания, — заявила Светлана Бакал.

По мнению министра, необходимо поддержать отрасль, иначе ряд предприятий будет вынужден приостановить деятельность. В частности, предложено ввести для них льготные ставки по страховым взносам, отсрочить уплату налогов и иных обязательных платежей.

Напомним, ранее сообщалось, что десятки саратовских предприятий выступили с обращением к губернатору Валерию Радаеву с просьбой оказать помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU