Балаковцы получили штрафы за посещение храма
Балаковский районный суд 20 апреля оштрафовал двоих граждан за нарушение режима самоизоляции в период распространения коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, Кабалдина и Грачева задержали в 10:00 18 числа. Они находились на территории храма «Святая Троица».
Мужчин признали виновными в административном правонарушении и оштрафовали каждого по 1 тыс. рублей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU