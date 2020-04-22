Балаковцы получили штрафы за посещение храма

22 Апр 2020 2020-04-22T10:10:19+03:00

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Балаковский районный суд 20 апреля оштрафовал двоих граждан за нарушение режима самоизоляции в период распространения коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, Кабалдина и Грачева задержали в 10:00 18 числа. Они находились на территории храма «Святая Троица».

Мужчин признали виновными в административном правонарушении и оштрафовали каждого по 1 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU