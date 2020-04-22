В Саратове парень обманом уговорил подростка угнать автомобиль

22 Апр 2020 2020-04-22T10:25:25+03:00

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Суд решил судьбу 19-летнего саратовца, который обманом заставил друга-подростка угнать автомобиль.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с 21:00 3 февраля до 2:00 4 февраля 2020 года он попросил приятеля посмотреть, закрыта ли дверь у припаркованного в Мирном переулке автомобиля.

Тот выполнил просьбу и сказал, что нет. Его друг заявил, что за такие вещи можно и в тюрьму сесть, поэтому нужно скорее угонять машину.

Обвиняемый признал свою вину и сказал, что по глупости решил преступить закон, потому что хотел покататься.

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ИСТОЧНИК KP.RU