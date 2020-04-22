Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 22 апреля 2020 года выросло до 190 человек

22 Апр 2020 2020-04-22T10:23:08+03:00

За сутки под заражение попали три новых района

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В Саратовской области за сутки вновь выросло число заболевших коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, по данным на десять часов утра, количество заражений коронавирусом выросло еще на 22. Общая цифра случаев составила 190.

География распространения такова:

- Саратов — 6 случаев,

- Энгельсский район — 3 случая,

- Перелюбский район — 3 случая,

- Аткарский район — 2 случая,

- Балаковский район — 1 случай,

- Балашовский район — 1 случай,

- Марксовский район — 1 случай,

- Саратовский район — 1 случай,

- Татищевский район — 1 случай,

- Духовницкий район — 1 случай,

- Лысогорский район — 1 случай,

- Самойловский район — 1 случай.

Последние три района впервые попали в карту распространения коронавируса. Таким образом, заражением охвачено уже 24 муниципалитета.

Карта коронавируса в Саратовской области

Большинство из выявленных за сутки пациентов — контактные лица.

Есть двое детей до 14 лет. От 18 до 30 лет — четыре заразившихся, 31–40 лет — шестеро, 41–60 лет — девять человек. Один заразившийся старше 60 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU