Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 22 апреля 2020 года выросло до 190 человек
В Саратовской области за сутки вновь выросло число заболевших коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, по данным на десять часов утра, количество заражений коронавирусом выросло еще на 22. Общая цифра случаев составила 190.
География распространения такова:
- Саратов — 6 случаев,
- Энгельсский район — 3 случая,
- Перелюбский район — 3 случая,
- Аткарский район — 2 случая,
- Балаковский район — 1 случай,
- Балашовский район — 1 случай,
- Марксовский район — 1 случай,
- Саратовский район — 1 случай,
- Татищевский район — 1 случай,
- Духовницкий район — 1 случай,
- Лысогорский район — 1 случай,
- Самойловский район — 1 случай.
Последние три района впервые попали в карту распространения коронавируса. Таким образом, заражением охвачено уже 24 муниципалитета.
Карта коронавируса в Саратовской области
Большинство из выявленных за сутки пациентов — контактные лица.
Есть двое детей до 14 лет. От 18 до 30 лет — четыре заразившихся, 31–40 лет — шестеро, 41–60 лет — девять человек. Один заразившийся старше 60 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU