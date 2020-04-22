На пожаре в селе под Саратовом погиб мужчина
Возгорание ликвидировали шестеро огнеборцев
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Вчера, 21 апреля, в 22:03 шестеро пожарных и две единицы техники выехали тушить частный деревянный дом в поселке Ключи Базарно-Карабулакского района Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, в результате ЧП погиб 35-летний мужчина.
Возгорание на площади 24 кв. м ликвидировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU