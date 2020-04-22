На пожаре в селе под Саратовом погиб мужчина

22 Апр 2020 2020-04-22T10:21:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 21 апреля, в 22:03 шестеро пожарных и две единицы техники выехали тушить частный деревянный дом в поселке Ключи Базарно-Карабулакского района Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, в результате ЧП погиб 35-летний мужчина.

Возгорание на площади 24 кв. м ликвидировано.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU