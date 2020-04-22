Правительство Саратовской области решит, отправлять ли на карантин приезжих из Санкт-Петербурга
Согласно постановлению правительства Саратовской области от 21 апреля 2020 года, прибывшие в регион из Москвы и Московской области граждане будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию дома или в обсерваторе. Документ подписал председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.
Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область». Ранее говорилось, что отправиться на карантин нужно будет и приезжим из Санкт-Петербурга.
Теперь, по данным канала, возможность применения мер к тем, кто приехал из Санкт-Петербурга, только рассматривается.
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ИСТОЧНИК KP.RU