2020-04-22T10:12:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Правительство Саратовской области решит, отправлять ли на карантин приезжих из Санкт-Петербурга

Такие меры приняты в отношении прибывших из Москвы и Московской области
Дарья Вострикова
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Согласно постановлению правительства Саратовской области от 21 апреля 2020 года, прибывшие в регион из Москвы и Московской области граждане будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию дома или в обсерваторе. Документ подписал председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область». Ранее говорилось, что отправиться на карантин нужно будет и приезжим из Санкт-Петербурга.

Теперь, по данным канала, возможность применения мер к тем, кто приехал из Санкт-Петербурга, только рассматривается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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