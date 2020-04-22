Перепрофилированный под коронавирус Перинатальный центр Саратова сможет принимать рожениц
Заседание оперативного штаба правительства Саратовской области во вторник, 21 апреля, прошло на базе Перинатального центра на Рабочей.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперштабе, участники совещания осмотрели медучреждение и оценили его готовность к приему пациентов с коронавирусом.
180 коек перинатального центра оснащены кислородной поддержкой. Имеется набор средств дезинфекции и индивидуальной защиты — костюмы, маски, перчатки.
Количество коек может быть увеличено до 300, если в этом появится острая необходимость.
Количество коек может быть увеличено
Кроме того, в перинатальном центре сохранилась возможность принимать рожениц в экстренных случаях.
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ИСТОЧНИК KP.RU