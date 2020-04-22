2020-04-22T09:27:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Перепрофилированный под коронавирус Перинатальный центр Саратова сможет принимать рожениц

Учреждение оснащено кислородом и средствами защиты
Екатерина Семенова
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Члены оперативного штаба проверили готовность перинатального центра к приему пациентов с коронавирусомЧлены оперативного штаба проверили готовность перинатального центра к приему пациентов с коронавирусом
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Заседание оперативного штаба правительства Саратовской области во вторник, 21 апреля, прошло на базе Перинатального центра на Рабочей.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперштабе, участники совещания осмотрели медучреждение и оценили его готовность к приему пациентов с коронавирусом.

180 коек перинатального центра оснащены кислородной поддержкой. Имеется набор средств дезинфекции и индивидуальной защиты — костюмы, маски, перчатки.

Количество коек может быть увеличено до 300, если в этом появится острая необходимость.

Количество коек может быть увеличено

Количество коек может быть увеличено

Кроме того, в перинатальном центре сохранилась возможность принимать рожениц в экстренных случаях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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